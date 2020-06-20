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Haber Giriş: 20.06.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Serkan Çayoğlu: Bu yıl plan yok

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Serkan Çayoğlu: Bu yıl plan yok
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Serkan Çayoğlu önceki gün kuaföre girerken görüntülendi. Saç ve sakal tıraşı olan ünlü oyuncu çıkışta soruları yanıtladı.

Tatil planının olmadığını belirten Çayoğlu, “Bu yıl tatil planım yok, zaten pandemi döneminde hep evdeydim. Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık, demek ki insan her şeyi yapabiliyormuş. Kendimiz için bir taraftan da güzel oldu” dedi. Pandemi boyunca sevgilisi Özge Gürel ile dışarı çıkmadıklarını belirten Çayoğlu, “Özge’nin dizisi başladı, o yüzden pek görüşme fırsatımız olmuyor. Sadece evde görüşebiliyoruz” diye konuştu.

Serkan Çayoğlu: Bu yıl plan yok


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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