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Serinin yeni âşıkları

Güncelleme Tarihi:

#Aşk Tesadüfleri Sever#Mehmet Günsür#Devrim Özkan
Serinin yeni âşıkları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:42

Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ serisinin üçüncü filminde başrolleri üstlendi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği proje, 2011’de vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak. 7 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak çekimler, 7 Ağustos’ta Ankara’da tamamlanacak.

Devrim Özkan yapımda Mavi adlı bir reklamcıya hayat verecek. Organ bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak için bir fotoğraf sergisi organize eden Mavi’nin yolu, sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür’le (Mehmet Günsür) kesişecek.

Serinin yeni âşıkları

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Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak’ın da yer aldığı yapımda ayrıca, ilk filmde Mehmet Günsür’e eşlik eden Belçim Bilgin de flashback ve rüya sahnelerinde oynayacak. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

 

 

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#Aşk Tesadüfleri Sever#Mehmet Günsür#Devrim Özkan

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