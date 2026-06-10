Serinin yeni âşıkları

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği proje, 2011’de vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak. 7 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak çekimler, 7 Ağustos’ta Ankara’da tamamlanacak.

Devrim Özkan yapımda Mavi adlı bir reklamcıya hayat verecek. Organ bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak için bir fotoğraf sergisi organize eden Mavi’nin yolu, sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür’le (Mehmet Günsür) kesişecek.

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Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak’ın da yer aldığı yapımda ayrıca, ilk filmde Mehmet Günsür’e eşlik eden Belçim Bilgin de flashback ve rüya sahnelerinde oynayacak. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.