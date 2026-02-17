Şerif Sezer: Yılmaz Güney'e laf söylemek kimsenin haddi değil

Haberin Devamı

FATOŞ’A SORSUNLAR HİÇ ŞİDDET GÖRMÜŞ MÜ

Önceki akşam Musiki Eğitim Vakfı’nın “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konserinde görüntülenen Şerif Sezer, Yılmaz Güney’le ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Ben kendisiyle hiç karşılaşmadım. Çünkü ben ‘Yol’u çekerken o hapisteydi. Ama bu yapılan çok saçma bir şey. Şimdiki insanların yaptıklarıyla bir karşılaştırsalar mı acaba? Bir tane tokat atmış ya da neyse işte bilmiyorum. Eşi Fatoş’a sorsunlar, hiç şiddet görmüş mü bakalım. Yok öyle bir şey, nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. İnsanların konuları mı yok, işleri mi yok.... O bizim sinemamıza gelmiş, gökten inmiş bir dâhi. Yılmaz Güney için laf söylemek kimsenin haddi değil bence.”

OSCAR’LI YÖNETMENİ ETKİLEYEN FİLM

Şerif Sezer, “Yol” filminin dünyada uyandırdığı etkiden şu sözlerle bahsetti: “Meksika kökenli Amerikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu bir film çekti ‘Diriliş’ diye ve Oscar aldı. 20’li yaşlarda ‘Yol’ filmini seyretmiş ve sinemacı olmaya karar vermiş. Ben Adana’da onur ödülü aldım. Ertesi gün ‘Görkemli Hatıralar’ programı vardı, oraya katıldık. Ben dedim ki; ‘Çok güzel filmlerde oynadım, çok şanslıyım.’

Nebil Özgentürk dedi ki; ‘Asıl şanslı olan biziz. Alejandro González Iñárritu senin için ne dedi biliyor musun? ‘O şahane kadının oynadığı filmi gördükten sonra ben sinemacı olmaya karar verdim’ dedi.’ Ben eridim. Böyle bir şeyi duymuş olmak bile benim ayaklarımı yerden kesti. Çok harika bir şey değil mi? Oscar’lı bir yönetmen böyle bir filmi izledikten sonra sinemacı olmaya karar veriyor. Bu çok büyük bir şey.”