Şerif Sezer: Yazılan rakamlar abartılıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 08:20

Usta oyuncu Şerif Sezer önceki akşam Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe katıldı.

Bilge Şen’in eski oyuncuların projelerde düşük ücret aldığı yönündeki açıklamaları hakkında Sezer, şunları söyledi:

“Kimin ne aldığını bilmiyorum. Yazılan rakamların da doğru olduğunu düşünmüyorum, abartıyorlar. Yeni oyuncular da kazanabiliyorsa kazansınlar, helal olsun.”

HAKKIYLA YAPILAN HER İŞ KUTSALDIR

Şerif Sezer, “Oyunculuk kutsal bir meslek midir?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: “Hakkıyla yapılan her iş kutsaldır. Kim neyi iyi yapıyorsa, kimin kalbine birazcık dokunduysak, onu bir parça dertlerinden uzaklaştırıp bir an yaşattıysak ne mutlu.”

İKİ SANİYEYLE KURTULDUK

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasını anlatan oyuncu, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi:

“Allah’tan bir şey olmadı ama olabilirdi. Saniyelerle atlattık. İki saniye sonra karşılaşsaydık ölebilirdik. Karşıdan gelen araç refüjü aşıp önüme düştü. Direksiyonda ben vardım, eşimde ufak kırıklar oldu. Şu an iyi.”

 

