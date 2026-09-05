'Serhat ile Zeynep diye bir şey kalmadı'

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“KADER’İN YERİNE BENİM CANIMI İSTESEYDİ”

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı paylaşıldı. Zeynep’in (Cemre Baysel), “Kader nerede?” sorusuyla başlayan fragman duygu fırtınası estirdi. Serhat’ın (Murat Yıldırım), “Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben. Keşke Kader’in yerine benim canımı isteseydi” sözleri hem Zeynep’i hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Zeynep’in, “Serhat’la Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti” sözleri ise ikili arasındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.

“KEŞKE SENİ HİÇ SEVMESEYDİM”

Tanıtımın devamında yer alan “Sana beni sevme demiştim, Zeynep” ve “Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmeseydim” diyaloğu yüreklere dokundu. Sezon finalinde evlilik yolunda attıkları adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşen Serhat ve Zeynep cephesinde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. “Kayıplara karışan Kader bulunacak mı?” ve “Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi?” sorularının yanıtları için izleyiciler geri sayıma geçti.

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12 EYLÜL’DE KANAL D’DE

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar’ın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.