Serhat Hacıpaşalıoğlu kimdir, yaş yaşında?

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül Töreni'nde Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun başarı ödülüne layık görülmesiyle hayatı gündeme geldi. İşte, Şarkıcı, yapımcı ve sunucu kimliği ile tanınan Serhat Hacıpaşalıoğlu'yla ilgili bilgiler.

Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu, 24 Ekim 1964 İstanbul doğumludur. Şarkıcı, yapımcı ve sunucu kimliği ile tanınır. İlk ilkokulu Üsküdar’ın İcadiye semtinde, liseyi ise Beyoğlu’nda İstanbul Özel Alman Lisesi’nde tamamlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Yapımcılık Kariyeri

Üniversiteden mezun olduktan sonra ki süre içerisinde Burdur’da iki aylık zorunlu askerlik görevini tamamlayan Serhat, 1994 yılında End Productions isimli yapım şirketini kurarak sektöre giriş yapması o yıllarda başlamıştır.

Yine 1994 yılında “Jeopardy” isimli Amerikan Bilgi Yarışmasının Türk versiyonu olan “Riziko!” isimli yarışmanın yapımcılığını ve aynı zamanda sunuculuğunu üstlenmiştir. 1995 yılında En İyi Erkek Sunucu ve En İyi Yarışma Programı dallarında Altın Kelebek Ödülü kazandı. Bundan 1 yıl sonra yine En İyi Yarışma Programı kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Aynı yıl End Oroductions yapımcılığında yayınlanan Hedef 4 isimli yarışma programında sunucu olmuştur. Yine başka bir kanalda yayınlanan Britanya yarışma programı Midas Touch’un Türk versiyonu olan “Altına Hücum” un yapımcılığını üstlenmiştir. Ardından “Serhat’la Rizikosuz!” isimli eğlence programında sunuculuk görevini üstlenmiştir.

2000’li yıllara gelindiğinde ise çalışma alanını daha da genişleten Serhat Hacıpaşalıoğlu, Katerina Mutsatsos ile birlikte END Productions yapımcılığında yayınlanan “Kalimerhaba” isimli programı sunmuştur.

Yine End Productions yapımcılığında düzenlenen 1998’de başlayan ve halen günümüzde yapılmakta olan Liselerarası Müzik Yarışmasını, 2002 – 2004 yılları arasında Megahit-Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışmasını ve 2009’da başlayıp günümüzde halen yapılmakta olan Dans Maratonu gibi yarışmalarda rol almıştır.

Müzik Kariyeri

Müzik kariyerinin ilk adımlarını ise 1997 yılında atmıştır. ‘Rüya Ben Bir Daha’ isimli ilk single çalışmasını yapmıştır. Sonrasında bir çok albüm çalışmalarında bulunan sanatçı, yaptığı işlerde büyük başarılar elde etmiştir. 2004 yılında “Total Disguise” isimli şarkısını Viktor Lazlo ile seslendirmiş, 2006 yılında “Chocolate Flavour” şarkısını piyasaya sürmüştür. Düet çalışmalarına dünyaca ünlü Tamara Gverdtsiteli ile devam etmiştir. Birlikte seslendirdikleri şarkılar ise 2008 yılında “I Was So Lonely”, “No Never” ve “Ya + Ti (Total Disguise’nin Rus versiyonu)”.

2014 yılında çalışmalarına Almanya ve Fransa’da devam eden sanatçı aynı yıl “Je M’Adore” isimli şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Sanatçı bu şarkısı ile Deutsche DJ Black/Pop Charts listelerinde beş hafta boyunca zirvede kalmıştır.

1995 yılında “En İyi Erkek Sunucu ve En İyi Yarışma Programı” kategorisinde “Altın Kelebek Ödülü’nün sahibi olan sanatçı, 1996 yılında bir kez daha En İyi Yarışma Programı kategorisinde ödül almıştır.