Serhat gerçekleri öğreniyor

BÜYÜK GÜN GELDİ ÇATTI!

Cumartesi akşamlarına damga vuran Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünde izleyicileri bu akşam büyük bir heyecan fırtınası bekliyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı yapımda, ilk bölümden bu yana herkesin hayatını altüst eden ve peşine düşülen o sır nihayet ortaya çıkıyor.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Cihan (Serdar Orçin), Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır Serhat’tan (Murat Yıldırım) gizlediği büyük sırrı kardeşine açıklıyor. Büyük gizemin çözülmesiyle beklentilerin aksine işler daha da karışıyor. Geçmişin karanlıkta kalan tüm parçalarının bir bir aydınlanmaya başladığı Güller ve Günahlar’da ortaya çıkan her sır sadece bir karakterin değil, tüm karakterlerin hayatını değiştiriyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, soluksuz izlenecek yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranında olacak.