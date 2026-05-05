Serhat, Cihan'ın oğlu mu?

NARE FENALAŞTI

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, baş döndüren gelişmelerle izleyicisini adeta ekrana kilitledi. Zerrin ile Kaya arasındaki ipler hiç olmadığı kadar gerildi. Kaya'nın, "Senin istediğini yapacağım. Gidip İpek'le evleneceğim. Kızım da benimle olacak" resti Zerrin'i ve ekran başındakileri şoke etti. Diğer tarafta, kendi hayatıyla bebeğinin hayatı arasında kalan Nare'nin fenalaşması yürekleri ağızlara getirdi.

SERHAT, CİHAN'IN OĞLU MU?

Meryem'in oğlu Serhat'ın konağa gelmesi ve ardından yaşananlar, "Serhat, Cihan'ın çocuğu mu?" sorusunu güçlendirdi. Feyyaz'ın Cihan'ın yolunu kesmesiyle gerilim daha da arttı. Ancak Uzak Şehir'e asıl damga vuran olay, bölüm finalinde yaşandı. Kimin adamı olduğu henüz belli olmayan Engin Şef'in planıyla Alya ve Deniz Cihan kaçırıldı. Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler, hem reytingleri hem sosyal medyayı salladı.

TÜM KATEGORİLERİN BİRİNCİSİ

İlk dakikasından final anına kadar soluksuz izlenen Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerindeki birinciliklerine bir yenisini daha ekledi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 12,66, izlenme payı 35,15 olarak kayıtlara geçti. AB'de 8,36 izlenme oranı, 27,51 izlenme payı elde eden rekortmen yapım, 20+ABC1'de ise 11,51 izlenme oranı ve 31,93 izlenme payıyla günü tamamladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.