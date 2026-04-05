Serhat, Cihan'ın ihanetini öğrendi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 12:44

Kanal D’nin sürükleyici dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi ekranında entrika rüzgarı estirdi. Nejat’ın Serhat’a Kader’in babasının Tibet olmadığını söylemesi tansiyonu yükseltti. Gerçeğin peşine düşen Serhat’ın Cihan’ın ihanetini öğrendiği anlar duygu kasırgasına dönüştü. Dünyası başına yıkılan Serhat’ın o anları izleyenleri ağlattı.

“KADER'İN BABASI BAŞKASI ÇIKABİLİR!”

Soluksuz izlenen Güller ve Günahlar’da, Serhat ile Cihan’ın yüzleşme sahnesi nefes kesti. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cihan, Serhat’ın Berrak ile ilişkisini öğrendiğini duyunca dehşete kapıldı. Sanal medyada, “Cihan, Serhat’a bunu yapmış olamaz”, “Oklar Cihan’ı gösteriyor ama Kader’in babası başkası çıkabilir!” yorumları kafalarda yeni soru işaretleri oluşturdu.

ZEYNEP GÖZÜNÜ KARARTTI

Zeynep, Kader’i kaybetmemek için gözünü iyice karattı. Serhat’a rağmen Berrak'ı hapse gönderme kozunu masaya sürdü. Güller ve Günahlar, baş döndüren gelişmeleriyle reytinglerde günü birinci tamamladı. Dizi, Tüm Kişiler’de 7,56 izlenme oranı ve 20,22 izlenme payına ulaştı. AB’de izlenme oranı 5,64, izlenme payı 16,47 olarak gerçekleşti. Sevilen yapım 20+ABC1’de ise 6,54 izlenme oranı, 17,33 izlenme payı elde etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de!

 

BAKMADAN GEÇME!