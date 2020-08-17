Serhat Akın kimdir, kaç yaşında? Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Serhat Akın'ın hayatı televizyon izleyenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son olarak MasterChef yarışmasında ismi geçerek gündeme gelen eski futbolcu, Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın, 10 yaşında 1991 yılında Almanya’da Karlsruher takımının alt yapısına girerek futbola başladı. 2000 yılına kadar burada futbol oynayan Serhat, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına yükseldi. Fenerbahçe takımının ardından da RSC Anderlecht’e transfer oldu. 2006-2007 futbol sezonunda Almanya’nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer edildi, bir sonraki sezon yine RC Anderlecht takımına geri dönüş yaptı.

15 Ağustos 2008 tarihinde ise Süper Lig’e yeni dahil olmuş olan Kocaelispor ile anlaşma sağladı. 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin 15. Haftasına gelindiğinde ise Kocaelispor’dan parasını alamadığı için ve beklediği ilgiyi tam olarak göremediği için yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etti. Ligin takımlarından olan Beşiktaş ve Kayserispor kendisiyle ilgilenmiştir fakat Serhat Akın, Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2011-2012 sezonu için de Yusuf Şimşek’in futbolcu antrenör olarak görev yapmış olduğu Turgutluspor ile anlaşma sağladı. 2012-2013 sezonu yaz döneminde Yusuf Şimşek’in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşma sağladı. 2013-2014 sezonu başında da Almanya 3. Lig ekiplerinden bir tanesi olan BAK 07’y e transfer işlemi gerçekleştirildi.

Milli Takımda da forma giyen Serhat Akın, Erzincanlı olmasından dolayı genel olarak Milli Takım’da 24 numaralı formayı giymiştir. 2002 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı forması ile sahaya çıkan Serhat, toplamda 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır.