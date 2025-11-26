Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf: Meğer çok korkuyormuşum...

Güncelleme Tarihi:
SERENAY Sarıkaya, geçmişten bu yana yer aldığı InStyle dergilerini inceledi. Instyle’ın YouTube kanalı için, yer aldığı eski sayıları değerlendiren ünlü oyuncu, röportajları hakkında yorumlar yaptı.
Dergi için ilk kez 2013 yılında objektif karşısına geçen Sarıkaya, o sayıyı incelerken “Bu benim ilk kapağım. Tamer Yılmaz çekmişti. Yeni dizim ‘Medcezir’ yakında başlayacaktı. Yeni bir dönemin başlangıcının hemen öncesi. Vay be inanılmaz” dedi.
Dergide yayımlanmış röportajında “Mağazaya girdiniz, ne kadar zamanda çıkarsınız?” sorusuna “Uzun zaman harcamak bana göre değil. Çünkü ben ya alırım, ya almam. Çok iyi bilirim bana neyin olup olmayacağını” yanıtını veren Sarıkaya, bu konuda hiç değişmediğini söyledi: “Hâlâ öyle biliyor musun? Artık mağazaya gitmeme bile gerek kalmıyor. Ama çok ilginç gerçekten. Yani eskiden röportajlarda iddialı cümlelerim varmış. Seneler sonra karşılaştığımda şoka girmiştim. İlk gazete röportajlarımdan birinde başlık şu: ‘10 sene sonra zirvede olacağım.’ Oldum mu? Oldum. Orası ayrı konu. Tam 10 sene sonra oldum ama ne iddia bu? Sakin ol.”
Yoğurtlu granolayı özlüyorum
Oyuncu, dergiye 2017 yılında verdiği röportajında yer alan “favorilerini” yeniden yorumladı:
“Kalben albümü o dönem çıkmıştı, çok iyi bir albümdü. Hâlâ çok severek dinliyorum. Yoğurtlu granolayı çok severdim ama süt ve süt ürünlerini bırakalı 4-5 sene oldu. Bana iyi gelmiyor. O yüzden en çok özlediğim şeylerden biri o. Kırmızı ruj zaten vazgeçilmezim. Hâlâ değişmeyen şeylerden biri.”
Babam ve sevgilim bana papatya alır
Serenay Sarıkaya, yıllar önce yaptığı “Beni en çok etkileyen çiçek papatya. Babam bana papatyam derdi. O yüzden çok seviyorum” açıklamasıyla ilgili şöyle dedi:
“Çok doğru. Hâlâ bana papatya alır babam. Erkek arkadaşım da (Mert Demir) alır. Çok sevdiğimi bildikleri için. En sevdiğim çiçek.”