Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf: Meğer çok korkuyormuşum...

SERENAY Sarıkaya, geçmişten bu yana yer aldığı InStyle dergilerini inceledi. Instyle’ın YouTube kanalı için, yer aldığı eski sayıları değerlendiren ünlü oyuncu, röportajları hakkında yorumlar yaptı.

Dergi için ilk kez 2013 yılında objektif karşısına geçen Sarıkaya, o sayıyı incelerken “Bu benim ilk kapağım. Tamer Yılmaz çekmişti. Yeni dizim ‘Medcezir’ yakında başlayacaktı. Yeni bir dönemin başlangıcının hemen öncesi. Vay be inanılmaz” dedi.

Dergide yayımlanmış röportajında “Mağazaya girdiniz, ne kadar zamanda çıkarsınız?” sorusuna “Uzun zaman harcamak bana göre değil. Çünkü ben ya alırım, ya almam. Çok iyi bilirim bana neyin olup olmayacağını” yanıtını veren Sarıkaya, bu konuda hiç değişmediğini söyledi: “Hâlâ öyle biliyor musun? Artık mağazaya gitmeme bile gerek kalmıyor. Ama çok ilginç gerçekten. Yani eskiden röportajlarda iddialı cümlelerim varmış. Seneler sonra karşılaştığımda şoka girmiştim. İlk gazete röportajlarımdan birinde başlık şu: ‘10 sene sonra zirvede olacağım.’ Oldum mu? Oldum. Orası ayrı konu. Tam 10 sene sonra oldum ama ne iddia bu? Sakin ol.”





Serenay Sarıkaya, “Sokakta insanlar kafasını çevirip sürekli size bakıyordur. Bu giyim kuşam anlamında sizde bir baskı yaratıyor mu?” sorusuna verdiği “Yaratmaz mı? Her daim özenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü birinin Twitter’ına ‘Gördüm paçoz gibi giyinmiş. Boyu da uzun muzun değil’ yazması yetiyor bizimle ilgili bir yorum çıkarması için” yanıtını ise ‘özgüvensiz’ buldu: “Aa ne kadar özgüvensiz. Ne kadar korkuyormuşum o zaman insanların benimle ilgili kötü bir şey söylemesinden. Sen o güne kadar çok güzel giyinmişsindir, o gün belki kötü bir seçim yapmışsındır, gider onu yazar. Seni çok seviyorum Serenay.”

Yoğurtlu granolayı özlüyorum

Oyuncu, dergiye 2017 yılında verdiği röportajında yer alan “favorilerini” yeniden yorumladı:

“Kalben albümü o dönem çıkmıştı, çok iyi bir albümdü. Hâlâ çok severek dinliyorum. Yoğurtlu granolayı çok severdim ama süt ve süt ürünlerini bırakalı 4-5 sene oldu. Bana iyi gelmiyor. O yüzden en çok özlediğim şeylerden biri o. Kırmızı ruj zaten vazgeçilmezim. Hâlâ değişmeyen şeylerden biri.”

Babam ve sevgilim bana papatya alır

Serenay Sarıkaya, yıllar önce yaptığı “Beni en çok etkileyen çiçek papatya. Babam bana papatyam derdi. O yüzden çok seviyorum” açıklamasıyla ilgili şöyle dedi:

“Çok doğru. Hâlâ bana papatya alır babam. Erkek arkadaşım da (Mert Demir) alır. Çok sevdiğimi bildikleri için. En sevdiğim çiçek.”