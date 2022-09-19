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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı

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#Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya Instagram#Umut Evirgen
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 12:58

Oyuncu Serenay Sarıkaya uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci, yönetmen Umut Evirgen'le yollarını ayırdı.

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İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrılık kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Beraber Yunanistan'a aşk tatiline çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. Sarıkaya yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.

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HAYRANLIKLA İZLEDİ

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen en son Yunanistan'a tatile gitmiş, çiftin eğlenceli anları kameralara yansımıştı.

Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans ederken Umut Evirgen de oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.

 

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#Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya Instagram#Umut Evirgen

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