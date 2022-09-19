Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı

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İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrılık kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Beraber Yunanistan'a aşk tatiline çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. Sarıkaya yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Ünlü oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.

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HAYRANLIKLA İZLEDİ

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen en son Yunanistan'a tatile gitmiş, çiftin eğlenceli anları kameralara yansımıştı.

Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans ederken Umut Evirgen de oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.