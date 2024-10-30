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Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in başarıları ABD'de ödüllendirildi

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#Serenay Sarıkaya#Hande Erçel#Amerikan Türk Topluluğu Galası
Serenay Sarıkaya ve Hande Erçelin başarıları ABDde ödüllendirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 08:11

HALİT Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katıldı.

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Geçen akşam Cipriani 42nd St’de gerçekleşen galada Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarıları da kutlandı. Amerikan Türk Topluluğu Galası’nın masa biletleri, 3 bin dolar (103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (154 bin TL) arasındaki 3 farklı fiyattan satıldı.

Gecede Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken Serenay Sarıkaya da mayo kesim bir kıyafet tercih etti.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçelin başarıları ABDde ödüllendirildi

Suzan Sabancı’nın sunuculuğunu da üstlendiği gecede Türkiye’nin film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verildi. Ünlü yapımcılar Onur Güvenatam, Kerem Çatay ve Timur Savcı da galada başarı ödülünün sahibi oldu.

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Serenay Sarıkaya ve Hande Erçelin başarıları ABDde ödüllendirildi

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#Serenay Sarıkaya#Hande Erçel#Amerikan Türk Topluluğu Galası

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