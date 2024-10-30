Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in başarıları ABD'de ödüllendirildi

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Geçen akşam Cipriani 42nd St’de gerçekleşen galada Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarıları da kutlandı. Amerikan Türk Topluluğu Galası’nın masa biletleri, 3 bin dolar (103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (154 bin TL) arasındaki 3 farklı fiyattan satıldı.

Gecede Hande Erçel yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken Serenay Sarıkaya da mayo kesim bir kıyafet tercih etti.

Suzan Sabancı’nın sunuculuğunu da üstlendiği gecede Türkiye’nin film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verildi. Ünlü yapımcılar Onur Güvenatam, Kerem Çatay ve Timur Savcı da galada başarı ödülünün sahibi oldu.

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