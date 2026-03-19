Serenay Sarıkaya: En büyük aşkım oyunculuk

SERENAY Sarıkaya, Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Şöhretle nasıl başa çıktığını anlatan oyuncu, “Aslolan kendi küçük çemberimi kuvvetli tutmak. Bu sadece şöhret için değil dışarıdan gelebilecek her türlü negatif etki için geçerli. Engelleyemediğimiz şeyler var ama özünüz sağlamsa, o iç çember güçlüyse her şey teğet geçiyor. Eskisi kadar yıkıcı ya da yıpratıcı olmuyor” dedi.



Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dikkat dağıtan, odağı şaşırtan, özünden uzaklaştıran pek çok uyaranın olduğu bir dönemde, en özüne inmek bana hep başlangıç noktası gibi geliyor. Merkez sağlam olunca her şey kolaylaşıyor, güzelleşiyor.”

Canlandırdığı karakterin onu ele geçirmesini sevdiğini belirten oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Rolü zamanla sette bırakmayı öğreniyorsunuz elbette. Ama hazırlık sürecinde, daha sete çıkmadan önce hikâyeyi, senaryoyu günlerce hatta aylarca kafamda çeviriyorum: ‘Nasıl davranırdı, nasıl otururdu?’ diye obsesif bir şekilde düşünüyorum. Çünkü karakter hem benden bağımsız olmalı hem de bana ait küçük nüanslar taşımalı. Bu ikisinin harmanlanması öyle bir günde senaryoyu okuyup ertesi gün sete çıkmakla olmuyor. Hazırlık süreci bazen yıllar öncesindenzihnin arka planında çalışmaya başlıyor ve sete çıkana kadar devam ediyor. Bu süreçler en sevdiğim süreçler; setten bile daha çok ilgi duyduğum anlar. Bazen öyle sahipleniyorsunuz ki karakteri,

yönetmenle ya da hikâye sahibiyle ‘Hayır, ben bunun böyle yapacağına inanıyorum’ diye tartışmaların içinde buluyorsunuz kendinizi.”

Dijital platformlar sayesinde uluslararası izleyici kitlesine ulaşan Serenay Sarıkaya “Global olmayı önemseyerek yola çıkmadım. Ama seyahatlerim esnasında dünyanın dört bir yanında denk geldiğim insanların ‘Sizi çok takdir ediyorum’ demesi başka türlü bir mutluluk”dedi.

Oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Sarıkaya, hayalleri arasında albüm çıkarmak olmadığını söyledi:

“Albüm yapmak istemiyorum çünkü benim en büyük aşkım oyunculuk. Bir şeye odaklandığımda yüzde yüzümle ona adanmayı seviyorum. Müzik alanına girmek, sadece ‘Böyle bir şey yaptım’ diyebileceğim bir şey değil; orada da büyümek isterim. Dolayısıyla aynı anda oyunculuk ve müzikte böyle bir adanmışlığın beni böleceğini düşündüğüm için albüm yapıyorum.