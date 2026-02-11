×
Serenay Sarıkaya bağımsız filmde oynayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 09:48

Serenay Sarıkaya bağımsız filmde oynayacağı haberiyle gündemde.

2026 yılında reklam filmlerinin yanı sıra bir sinema filmi de çekeceğini açıklayan ünlü oyuncu, gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ‘Ölü Mevsim’ filmiyle tanınan yönetmen Doğuş Algün’ün yeni projesi için kamera karşısına geçecek.

Başarılı oyuncunun Algün’le önceki yıl jüri üyeliği tecrübesi yaşadığı Adana Film Festivali’nde tanıştığı söyleniyor.

Altın Koza’da ‘Ölü Mevsim’ filmine ödül yağan Doğuş Algün’ün Serenay Sarıkaya’yla çalışacağı filmin adı ise ‘Sevdiğim İnsanlar’. Hikâyesi bir kasabada geçen film, çekildikten sonra festivallerde gösterilecek.

 

