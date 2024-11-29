Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 18:04
Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk olan Seren Serengil'den şaşırtan açıklamalar...
RAHİBELERLE OKUDUM
-Annem beni o kadar disipline etmeye çalıştı ki rahibelerin olduğu bir okulda okuyup annemin en iyisi sen olmalısın baskısı, onun istediği yönde gelişmedi, içimden bir assolist çıktı. Mükemmel ama çok mutsuz bir anne ile büyüdüm. Annem babamı unutamadı... ZENGİN KİŞİLERLERDEN HEP KAÇTIM
-Babam çok zengin ve şöhretliydi. Babamın etrafında hep yancılar, kadınlar vardı ve annemi aldattı. Bende hayatıma giren erkeklerin çok parası olmazsa beni aldatmazlar diye düşündüm. HAYATIMDAKİ KİŞİYLE AYRI AYRI UYUYORUZ
-Köpeklerimle uyuduğum için hayatımdaki kişiyle ayrı ayrı uyuyoruz.