Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm

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RAHİBELERLE OKUDUM

-Annem beni o kadar disipline etmeye çalıştı ki rahibelerin olduğu bir okulda okuyup annemin en iyisi sen olmalısın baskısı, onun istediği yönde gelişmedi, içimden bir assolist çıktı. Mükemmel ama çok mutsuz bir anne ile büyüdüm. Annem babamı unutamadı...



-Babam çok zengin ve şöhretliydi. Babamın etrafında hep yancılar, kadınlar vardı ve annemi aldattı. Bende hayatıma giren erkeklerin çok parası olmazsa beni aldatmazlar diye düşündüm.-Köpeklerimle uyuduğum için hayatımdaki kişiyle ayrı ayrı uyuyoruz.