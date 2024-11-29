×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm

Güncelleme Tarihi:

#Seren Serengil#Öztürk Serengil Kimdir#Hayvan Sevgisi
Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 18:04

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk olan Seren Serengil'den şaşırtan açıklamalar...

Haberin Devamı

RAHİBELERLE OKUDUM

-Annem beni o kadar disipline etmeye çalıştı ki rahibelerin olduğu bir okulda okuyup annemin en iyisi sen olmalısın baskısı, onun istediği yönde gelişmedi, içimden bir assolist çıktı. Mükemmel ama çok mutsuz bir anne ile büyüdüm. Annem babamı unutamadı...

Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm

 ZENGİN KİŞİLERLERDEN HEP KAÇTIM
-Babam çok zengin ve şöhretliydi. Babamın etrafında hep yancılar, kadınlar vardı ve annemi aldattı. Bende hayatıma giren erkeklerin çok parası olmazsa beni aldatmazlar diye düşündüm.
Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm

 HAYATIMDAKİ KİŞİYLE AYRI AYRI UYUYORUZ
 -Köpeklerimle uyuduğum için hayatımdaki kişiyle ayrı ayrı uyuyoruz.
Seren Serengil: Fakir erkekler beni aldatmaz diye düşündüm


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seren Serengil#Öztürk Serengil Kimdir#Hayvan Sevgisi

BAKMADAN GEÇME!