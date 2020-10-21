Şeref Sözü’ndeki İsra kimdir, kaç yaşında? Sude Güler hakkında bilgiler

Şeref Sözü dizisi oyuncuları arasında yer alan Sude Güler, İsra Adabeyli karakterine hayat veriyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizide İsra karakterine hayat veren Sude Güler 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve aslen Makedonyalı'dır. İşte hakkında merak edilenler

ŞEREF SÖZÜ İSRA KİMDİR?

Şeref Sözü dizisinde İsra Adabeyli karakterine Sude Güler hayat veriyor.

Babasının çiçeği… Bir evin bir kızı ve kendi masalının baş kahramanı. En zor anında kalbinin çok derinine sakladığı Cihan Adabeyli yetişir imdadına… Onunla giderken aklındaki tek şey oğlunu ve kendini güvende olabilecekleri bir yere götürmektir. Ancak altın bir kafese girdiğini çok yakında öğrenecektir. Pes etmek onun kitabında yazmamaktadır. Ve bu özelliği Adabeyli Adası’nda ayakta kalmasını sağlayan en önemli iki şeyden biri olacaktır. İkincisi ne mi? Aşk...,,

SUDE GÜLER KİMDİR?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sude Güler aslen Makedonyalı'dır. Sude Güler Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ayşe Sultan karakterini canlandırmıştı. Mayıs Kraliçesi'nde ise Pınar karakterini canlandırmıştır.

Çınar dizisinde ilk defa rol almıştır. Ardından İsimsizler dizisinde Biruske'yi canlandırmıştır.2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır.