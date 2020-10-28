Şeref Sözü oyuncuları kimdir? Şeref Sözü nerede çekiliyor? İşte oyuncuları
Şeref Sözü dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Şeref Sözü dizisinde Cihan karakterine Tolgahan Sayışman, İsra karakterine Sude Güler, Emsal karakterine Hülya Darcan, Yasemin karakterine Öykü Çelik hayat veriyor. Peki Şeref Sözü nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Şeref Sözü dizisi izleyiciler her hafta çarşamba akşamları yeni bölümleri seyredebiliyor. Çekimler, İzmir’de dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor. Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu gibi isimler bulunuyor.
Şeref Sözü oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor
Tolgahan Sayışman – Cihan Adabeyli
Sude Güler – İsra Adabeyli
Hülya Darcan – Emsal Adabeyli
Aras Aydın – Faruk Malik
Öykü Çelik – Yasemin Adabeyli
ŞEREF SÖZÜ DİZİSİ KONUSU
Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.
Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.
Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!
ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Şeref Sözü dizisi İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nda çekiliyor. Çekimler, dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor.
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