Şeref Sözü nerede çekiliyor? Şeref Sözü dizisi çekim yerleri

Şeref Sözü dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimleri adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor.

ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü dizisi İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nda çekiliyor. Çekimler, dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor.

CİHAN ADABEYLİ (TOLGAHAN SAYIŞMAN)

Adabeyli Adası’nın, hanedan ailesinin biricik oğlu. Koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ailesiyle beraber sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadırlar. Tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Ben kimseyi sevemem derken, İsra’ya aşık olacak, onun için savaşacak, aşkın en sarsıcı hallerini yaşayacaktır. Hem de tüm ailesine rağmen.

İSRA ADABEYLİ (SUDE GÜLER)

Babasının çiçeği… Bir evin bir kızı ve kendi masalının baş kahramanı. En zor anında kalbinin çok derinine sakladığı Cihan Adabeyli yetişir imdadına… Onunla giderken aklındaki tek şey oğlunu ve kendini güvende olabilecekleri bir yere götürmektir. Ancak altın bir kafese girdiğini çok yakında öğrenecektir. Pes etmek onun kitabında yazmamaktadır. Ve bu özelliği Adabeyli Adası’nda ayakta kalmasını sağlayan en önemli iki şeyden biri olacaktır. İkincisi ne mi? Aşk...