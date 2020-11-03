Şeref Sözü final mi yapıyor? Şeref Sözü neden bitiyor?
Şeref Sözü, 3 bölümlük geçmişinin ardından dördüncü bölümde final kararı aldı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı Şeref Sözü, 4 bölümlüm macerası ile yayın hayatını bitirme kararını duyurdu. Peki, Şeref Sözü neden final yapıyor? İşte, Şeref Sözü dizisi hakkında detaylı bilgiler
Ekranlarda sadece 3 bölüm yer alan Şeref Sözü, 4. bölümle ekranlara veda etme kararı aldı. Yapımcı ve yayıncı kuruluş tarafından final kararı için herhangi bir açıklama yapılmadı.
ŞEREF SÖZÜ HİKAYESİ NEDİR?
Kahraman bir adamın, geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk hayalinin, zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken, kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesi…
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