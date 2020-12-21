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Şeref Bey dizisinden fotoğraflar
Yapımcılığını Most Production’un, yönetmenliğini Onur Ünlü ‘nün, senaristliğini Yusuf Reha Alp’in üstlendiği, başrollerini ise Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız ve Beyti Engin’in paylaştığı “Şeref Bey” EXXEN’ de izleyici ile buluşacak.
Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği dizide yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk’tan Türkiye’ye göç eden Şeref Bey’in hikayesinin anlatılıyor.
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