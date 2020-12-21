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Televizyon
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Şeref Bey dizisinden fotoğraflar

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Şeref Bey dizisinden fotoğraflar
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Yapımcılığını Most Production’un, yönetmenliğini Onur Ünlü ‘nün, senaristliğini Yusuf Reha Alp’in üstlendiği, başrollerini ise Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Ecem Uzun, Erdem Kaynarca, Barış Yıldız ve Beyti Engin’in paylaştığı “Şeref Bey” EXXEN’ de izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği dizide yirmili yaşlarının sonlarında  Arnavutluk’tan Türkiye’ye göç eden Şeref Bey’in hikayesinin anlatılıyor.

Şeref Bey dizisinden fotoğraflar

Şeref Bey dizisinden fotoğraflar

Şeref Bey dizisinden fotoğraflar


 

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