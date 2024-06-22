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Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı

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#Serdar Ortaç#Tiktok#İnstagram
Serdar Ortaçın TikTok hesabı kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 10:33

SERDAR Ortaç’ın TikTok hesabı kapatıldı. TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü konuşan ünlü popçu bu karara isyan etti.

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Instagram hesabında açıklama yapan Serdar OrtaçTikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan ünlü popçu “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.

Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de yanıt verdi:

“Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?”

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#Serdar Ortaç#Tiktok#İnstagram

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