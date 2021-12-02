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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hayatımda drama istemiyorum

#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç#İrlanda

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”nda bugün, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe’in röportajına yer verildi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile beş yıl süren evliliğini 2019 yılında noktalayarak ülkesine dönen Chloe Loughnan, 2 yıl aradan sonra İstanbul’ a geldi. Uzun bir aradan sonra ilk kez teve 2 Magazin Masası’na konuşan Chloe, Serdar Ortaç’ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili sorulara “Hayatımda drama istemiyorum.” diyerek cevap verdi.

Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini söyleyen Chloe, İrlanda’da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu da belirtti. Ayrıca “dedikodu sevmiyorum.” diyerek Serdar Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı.

teve2 Magazin Masası canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…

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