Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç, İbo Show yılbaşı özel konukları arasında!

Serdar Ortaç’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sevilen sanatçı İbo Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim 1994 yılında ilk albümü Aşk İçin-Karabiberim’i çıkardı. Ortaç ilk albümünden itibaren adından söz ettirmeye başladı.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde standartları belirlediği kabul edildi.

İlk öğretimini Kocamustafapaşa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Babası küçücük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalıştı, sokakta simit ve su sattı, iş hayatını öğrendi. Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Serdar Ortaç 1994 yılında ilk albümü Aşk İçin-Karabiberim’i çıkardı. 1996 yılında ikinci albümü olan Yaz Yağmuru’na imza attı. 1998 senesinde Gecelerin Adamo, 2000 yılında Bilsem ki, 2003 yılında Okyanus, 2004 yılında ise Beni Unut albümlerini satışa sundu.

Daha önce Sibel Can’ın seslendirdiği Padişah şarkısı 2001 yılının en hit parçası oldu. Serdar Ortaç, Bu bestesi ile “Milliyet Yılın Şarkısı” ödülünü aldı.

2005 yılında Bu Şarkılar Kimin İçin adlı Mavi Ağaç Yayıncılık'dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl “Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde hem “En Çok Albüm Satan Sanatçı” hem de “En İyi Pop Erkek Sanatçı” kategorilerinde iki ödül birden aldı.