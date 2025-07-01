Serdar Ortaç: Beni Kubilay canlandırsın

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SERDAR Ortaç önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Club’da sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Bir süredir sağlık sorunlarım vardı, Kıbrıs’a gelemiyordum. Artık Kıbrıs sahnelerine geri döndüm” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Ortaç, yeni single’ı “Kış Kış”a rahatsızlığı nedeniyle klip çekemeyince, yapay zekâdan faydalandıklarını söyledi: “Hasta olduğum için klip çekemeyecek durumdaydım. Arkadaşlarım ‘Senin gelmene gerek yok, biz halledeceğiz’ dedi. Sonra bir baktım, 1.90 boyunda bir adam klipte oynuyor. Benim boyum 1.70. Değişik bir şey oldu, güzel de oldu. Artık yeni çağa ayak uyduruyoruz.”



ÇEKEN OLURSA KABUL EDERİM



Serdar Ortaç, basın mensuplarının “Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?” sorusuna “Tabii, çeken olursa kabul ederim” yanıtını verdi. Şarkıcı, “Peki sizi kimin canlandırmasını istersiniz?” sorusu karşısında da “Birçok iyi oyuncu var. Ama Kubilay Aka olabilir, onun oynamasını isterim” diye konuştu.

ÖNCE SAĞLIK

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2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan 2019’da boşanan Serdar Ortaç’a yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Ünlü popçu, “Artık hayatta önceliklerim var. Birincisi sağlık, ikincisi iş, üçüncüsü aile. Belki dördüncüsü aşk olur. Evlilik de olabilir. Her şeyin hayırlısı” dedi.