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Serdar Ortaç: Beni Kubilay canlandırsın

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#Serdar Ortaç#Kubilay Aka#Kıbrıs
Serdar Ortaç: Beni Kubilay canlandırsın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:47

Serdar Ortaç, hayatını konu alacak bir film projesine sıcak baktığını söyledi. Ünlü popçu, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da açıkladı: “Kubilay Aka oynasın.”

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SERDAR Ortaç önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Club’da sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Bir süredir sağlık sorunlarım vardı, Kıbrıs’a gelemiyordum. Artık Kıbrıs sahnelerine geri döndüm” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Ortaç, yeni single’ı “Kış Kış”a rahatsızlığı nedeniyle klip çekemeyince, yapay zekâdan faydalandıklarını söyledi: “Hasta olduğum için klip çekemeyecek durumdaydım. Arkadaşlarım ‘Senin gelmene gerek yok, biz halledeceğiz’ dedi. Sonra bir baktım, 1.90 boyunda bir adam klipte oynuyor. Benim boyum 1.70. Değişik bir şey oldu, güzel de oldu. Artık yeni çağa ayak uyduruyoruz.”

ÇEKEN OLURSA KABUL EDERİM

Serdar Ortaç, basın mensuplarının “Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?” sorusuna “Tabii, çeken olursa kabul ederim” yanıtını verdi. Şarkıcı, “Peki sizi kimin canlandırmasını istersiniz?” sorusu karşısında da “Birçok iyi oyuncu var. Ama Kubilay Aka olabilir, onun oynamasını isterim” diye konuştu.

ÖNCE SAĞLIK

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2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan 2019’da boşanan Serdar Ortaç’a yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Ünlü popçu, “Artık hayatta önceliklerim var. Birincisi sağlık, ikincisi iş, üçüncüsü aile. Belki dördüncüsü aşk olur. Evlilik de olabilir. Her şeyin hayırlısı” dedi.

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#Serdar Ortaç#Kubilay Aka#Kıbrıs

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