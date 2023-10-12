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Serçenin Gözyaşı 20 Ekim’de vizyonda

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#Serçenin Gözyaşı#Ezgi Şenler#Tamer Karadağlı
Serçenin Gözyaşı 20 Ekim’de vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 08:42

Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun gerçek bir yaşam öyküsünden kaleme aldığı öyküsünden beyazperdeye uyarlanan “Serçenin Gözyaşı” 20 Ekim’de vizyona girecek.

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Filmde Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Özlem Gürses, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

Filmdeki yangın ve mezarlık sahneleri izleyenleri derinden etkileyecek. Filmin çekimleri İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirildi.

Serçenin Gözyaşı 20 Ekim’de vizyonda

Tüm teknik ekibe balık adam tulumunun giydirildiği mezarlık sahnesinin çekimleri 24 saat sürdü. Sultan karakterini canlandıran Arzu Cabar’ın mezarlık sahnesindeki performansı da beğeni topladı.

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#Serçenin Gözyaşı#Ezgi Şenler#Tamer Karadağlı

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