Serçenin Gözyaşı 20 Ekim’de vizyonda

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Filmde Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Özlem Gürses, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.
Filmdeki yangın ve mezarlık sahneleri izleyenleri derinden etkileyecek. Filmin çekimleri İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirildi.
Tüm teknik ekibe balık adam tulumunun giydirildiği mezarlık sahnesinin çekimleri 24 saat sürdü. Sultan karakterini canlandıran Arzu Cabar’ın mezarlık sahnesindeki performansı da beğeni topladı.