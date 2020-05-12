Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor izleyicileri her hafta yeni bölümleri heyecanla takip ediyorlar. Survivor’da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. İzleyiciler kimin eleneceğini öğrenmek istiyorlar. Yarışmada geçtiğimiz hafta oylamada son sırada yer alan Sercan Yıldırım’da merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Başarılı bir futbol geçmişine sahip olan Yıldırım ile ilgili merak edilenler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.