Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan hangi takımlarda oynadı?
Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Sercan Yıldırım. Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım kariyeri boyuncu pek çok önemli takımın formasını giydi. Şimdilerde Survivor 2020'nin Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın kim olduğu, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan hangi takımlarda oynadı?
Sercan Yıldırım'ın kim olduğu, Survivor'u takip eden televizyonseverlerce sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Sercan Yıldırım hakkında tüm merak edilenler...
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
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