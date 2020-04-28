Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan hangi takımlarda oynadı?

Sercan Yıldırım, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? TV 8’de haftanın yedi günü ekrana gelen yarışmada bu akşam yine kıran kırana bir mücadele yaşanacak. İzleyiciler Berkan Karabulut ve Sercan Yıldırım’ın kavgasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Survivor Sercan ile ilgili merak edilenler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.