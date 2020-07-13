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Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan’ın hayatı..

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Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Sercan’ın hayatı..
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Sercan Yıldırım merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım’ın başarılı bir futbol kariyeri bulunuyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? İşte eski milli futbolcu ile ilgili bilgiler…

Survivor Sercan gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Survivor 2020’de final için geri sayım başladı. Son haftalardaki başarılı performansı ile çok konuşulan Sercan Yıldırım'ın hayatı araştırılıyor. İşte 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Survivor Sercan ile ilgili bilgiler...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

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