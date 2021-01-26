Sercan Yıldırım kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Sercan Yıldırım'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olan Sercan Yıldırım forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.