Sense8 dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Sense8 oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Sense8, Amerikan medyası tarafından kaleme alınan bilim kurgu ve dram dizisi kategorilerinde yer alan ve medya platformlarından biri olan netflix için çekilen bir dizi yapımıdır.

Sense8 Dizisinin Konusu Nedir, Kaç Bölümden ve Sezondan oluşmaktadır?

Bilim kurgu, dram, macera ve aksiyon niteliğinde bulunan dizi, dünya üzerinde bulunan sekiz ayrı kişinin mistik bir şekilde duygular aracılığıyla birbirine bağlanmasını konu alan, olay örgüsünün birden fazla ülke üzerinden geliştiği bir yapımı temsil etmektedir. Netflix platformu için uyarlanan dizi, 2 sezon dahilinde toplam 24 bölüm sürmüştür. 2015 - 2018 yılları arası yayın akışını sağlayan dizi, her bölümün yaklaşık bir saat sürdüğü ve IMDb değerlendirilmesinin 8.4 olduğu bir puana sahiptir. Dizinin çekim maliyetinin çok olmasından dolayı, sezon çekimleri devam ettirilmemiş, bunun üzerine yaklaşık iki saat sürecek olan bir final bölümü yakın bir zamanda yayınlanarak, dizinin tamamen bitirileceği duyurulmuştur.

Dizinin genel konu yapısına bakıldığında; Birleşik Krallık, Seoul, Mumbai, Mexico City, Berlin, Nairobi, San Francisco ve Chicago şehirlerinde yer alan 8 farklı ana karakterin, esrarengiz bir şekilde birbirlerine bağlanan hayatlarını ele alan dizi, asırlar önce yok olan Homo Sapiens ırkı üzerinden işlenmektedir. Bir anda her birinin, birbirlerinin yaşamlarına müdahil olmaları ve bu durumun nasıl ortaya çıktığından haberdar olmayan ana karakterlerimiz, zamanla görsel yolla kurdukları ve ruhende hissettikleri geçiş aralıklarının gizemini çözmek için toplanmak zorunda kalacaklardır.

Sekiz ayrı ana karakterin, yaşadığı olaylar birbiriyle etkileşim içerisine girdiğinde, dizide kötü karakter olarak karşımıza çıkan Whispers'a karşı zamanla birleştiğini görmekteyiz. Homo Sapiens ırkının kümeler halinde dünyada var olmasını tehtit olarak gören Whispers ve çalıştığı şirket ana karakterleri ortadan kaldırmak ve yeni bir düzen inşa etmek üzere her bölümü heyecan ve gizemini koruyan dizide, uğraş gösterecektir.

Sense8 Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Brian J. Smith

Tuppence Middleto

Max Riemelt

Bae Doona

Jamie Clayton

Aml Ameen

Miguel Ángel Silvestre

Tina Desai

Sense8 dizisinin ana karakterlerinden ilki, dizide polis memuru rolüyle karşımıza çıkan Will Gorski'dir. Dizi boyunca adalet için savaşan, lider konumunu üstlenen ve dizinin diğer ana karakteri olan Riley'e aşık olan kişiyi temsil etmektedir. Dizideki bir diğer oyuncu ise Riley Blue'dur. Riley, bir klüpte DJ'lik yapan, kümesiyle tanışmadan önce bir çok kötü sorun atlatmış ve Birleşik Krallık'ta bulunan karakterdir. Wolfgang ise geçmişi karanlık olan, soyguncu bir babasının izinden giden daha sonraları kümesi sayesinde yeniden hayata tutunan, dövüşmeyi iyi bilen ve Mumbai'de bulunan Hintli ana karakterimiz olan Kala'ya aşık olan kişiyi yansıtmaktadır.

Bir diğer ana oyuncu olan Sun Bak, zengin bir aileden gelmesine rağmen şirket işlerinden çok dövüş sanatlarına merakı olan biridir. Dizi boyuncada diğer karakterlerin yaşayacağı birçok tehlike karşısında kendisi ön plana çıkmaktadır. Nomi Marks ise, dizinin duygu aralığına yeni bir boyut katarak, eşcinsel rolünde karşımıza çıkmaktadır. Dizinin dünyadaki gözcülüğünü bilgisayarlar aracılığıyla yapan Nomi, tüm karakterlerle iletişimi yaratan kişidir. Bunun haricinde Nairobi'de bulunan ve şoförlük yapan Capheus, bir diğer eşcinsel karakter olan ve Mexico City'de oyunculuk yapan Lito, son olarakta Mumbai'de bulunan Wolfgang'a aşık ve fizik bilimci Kala'ya da diğer başrol karakterlerini ifade etmektedir.

Sense8 Dizisinin Yönetmeni, Senaristi ve Yapımcısı Kimdir?

Dizinin başlangıcı ve karakterlerin birbirlerini ilk kez görmesine sebep olan Angelica Turing'in ölmesiyle birlikte, dizinin olay örgüsü akışını başlatmış ve 24 bölüm boyunca gizem, gerilim, heyecan, aksiyon ve bilim kurgu kategorilerinde yerini almıştır. Sense8 dizisinin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski ve bunun dışında dört ayrı yönetmen daha oturmakla birlikte, The Wachowskis ve J. Michael Straczynski tarafından geliştirilmiş ve dizinin yapımcılığını da Lana Machowski, Grant Hill gibi isimler üstlenmiştir.