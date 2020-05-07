Senin Hikayen filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Senin Hikayen oyuncu kadrosu

Senin Hikayen filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan Hakan ve Esra’nın başından geçenlerin anlatıldığı Senin Hikayen bu akşam ekrana gelecek. Filmde Hakan karakterineiTimuçin Esen, Esra karakterini Selma Ergeç canlandırıyor.

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir. Hakan'ın annesi Meral'de ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda tereddütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar.

SENİN HİKAYEN OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, İdil Fırat, Murat Serezli, Levent Can bulunuyor.