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'Senin gibi bir kadını tek bırakmam' Nisan, Eşref'in kollarında!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 10:40

Kanal D'nin izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi Eşref Rüya, takipçilerini bu akşam yine aksiyon, gerilim ve romantizme doyuracak.

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Nisan'ın kurtulmak isterken daha çok etki alanına girdiği Eşref'i terastan itmekle itmemek arasında kaldığı anlarda Eşref'in aniden arkasını dönmesiyle "Çok çaresizim" diyerek ona sarıldığı anlar gecenin unutulmaz anlarından biri olacak.

Senin gibi bir kadını tek bırakmam Nisan, Eşrefin kollarında

'SENİN GİBİ KADINI TEK BIRAKMAM'

Yetimler grubunun sinsi üyesi, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir'in, "Bir kadını tek başına bırakamam. Hele ki senin gibi bir kadını" sözleriyle Nisan'a olan ilgisini açık edeceği bölümün finalinde ise nefesler tutulacak. Büşra Develi'nin oynadığı Çiğdem Komiser'in bilinmeyen numaradan Nisan'ı aradığı anlarda telefonu Eşref açacak ve tansiyon iyice yükselecek.

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Senin gibi bir kadını tek bırakmam Nisan, Eşrefin kollarında

Eşref Rüya merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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