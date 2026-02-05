‘Senin beklediğim için bu zamana kadar evlenmedim’ demişti… Ünlü oyuncu 51 yaşında baba oldu

Haberin Devamı

How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Josh Radnor ve eşi Jordana Jacobs ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.

51 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da 1,1 milyon takipçisiyle mutlu haberi paylaştı.

Yeni doğan bebekle birlikte üç fotoğraf paylaşan Radnor, "Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk!!" diye yazdı.

Yeni baba, "Şimdiye kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Çok gözlemci ve düşünceli. Ona gitarla şarkılar çaldığımda hipnotize oluyor. Ona komik şeyler söylediğimde gülüyor. Tam bir neşe kaynağı ve Jordana ile ben onun burada olmasından çok mutluyuz." diye ekledi.

Josh Radnor, sosyal medyadaki hayranlarına da seslendi ve güzel sözleri için teşekkür ederken “Yeni doğan bebek sahibi olan tüm ebeveynlere sevgilerimi gönderiyorum. Ne çılgın, güzel, yorucu, yürek açan bir başlangıç. Çok minnettarım." yazdı.

Bu mutlu haber Josh Radnor ve Jordana Jacobs'ın evlenmelerinden iki yıl sonra geldi.

"How I Met Your Mother" dizisinin yazarı Craig Thomas, ünlü oyuncuyu kutlarken diziye atıfta bulunarak, "İkimizin de sevdiği bir diziden alıntı yapacak olursak: 'Aşk, yapabileceğimiz en iyi şeydir' - hepinize tebrikler ve bu fotoğraflardaki saf sevgiye!" diye espri yaptı.

Ünlü yıldız evlilik haberini de hayranlarıyla sonradan paylaşmış ve sosyal medya hesabından "Evlendim!" diye yazmıştı.

Bir psikolog olan eşi Jordana ile Şubat 2022’de bir ses meditasyonu inzivasında tanışan Josh Radnor evlilik haberini duyururken ona da “Bu olağanüstü kadını eşim diye çağırabildiğim için ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum” diye seslenmişti.

Josh Radnor’un How I Met Your Mother adlı popüler dizideki Ted Mosby rolü de yıllarca gerçek aşkın peşinden koşmuş ve evlilik kararını çok geç alabilmişti.

Ünlü oyuncunun neredeyse 50 yaşında evlenmesi ve 51 yaşında baba olup en sonunda mutluluğu bulması hayranları arasında “Oynadığı rol gerçek oldu” yorumlarına yol açtı.

Radnor'un düğün törenindeki "Şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlık değildi. Gerçek şu ki, seni beklediğim için bu yaşıma kadar evlenmedim." Sözleri de çok konuşulmuştu…