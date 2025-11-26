×
‘Senin aşkın beni boğdu’ dedi… Ardında bile bakmadan kaçıp gitti

2025’in en ses getiren aşklarından birini yaşadılar, adları yan yana yazılınca ikisinin hayranları da büyük bir heyecana kapıldılar… Sürpriz aşkları ne kadar konuşulduysa ayrılıkları da bir türlü gündemden düşmek bilmedi.

İkisi de sinemanın ünlü yıldızlarından olunca bu ilgi elbette normal… Ama taraflardan biri  biten evliliklerinin ardından yıllardır hayatına kimseleri sokmayan Tom Cruise olunca bu ilgi her geçen gün daha arttı.

Ana de Armas ve Tom Cruise’un aşkı başladığı gibi hızlıca bitti, bahar aylarından beri birlikte olan ünlü aşıklar geçen ay yollarını ayırmaya karar verdi.

Birlikte rol alacakları bir film projesi için bir araya gelen ikilinin arasındaki yakınlaşma aşka dönüşmüş ve sık sık bir arada görüntülenmeye başlamışlardı.

Hatta bu ilişkinin kısa zamanda ciddileştiği ve Tom Cruise’un Hollywood’un Kübalı güzel yıldızı ana de Armas’la evlenmeyi düşündüğü bile söylendi.

Ana de Armas da buna sıcak bakmış hatta Tom Cruise’la bir çocuk yapmaya bile heveslenmişti.

Zaten iddialara göre ilişkiyi bu kadar çabuk bitiren de tam olarak bu heves ve hızlıca gelişen olaylar olmuştu.

Ana de Armas Tom Cruise’un her şeyi bir anda bu kadar ciddileştirmesinden ürkmüş, onun yoğun ilgi ve ısrarlarından bunalmış ve kendini boğuluyormuş gibi hissetmişti.

Bu durum karşısında paniğe kapılan güzel yıldız ilişkiyi bir anda bitirdi ve Tom Cruise’dan adeta koşarak kaçtı söylenenlere göre.

Üstelik sinema dünyasından da bilindiği gibi Tom Cruise her şeyi çok sıkı şekilde kontrol eden ve ipleri asla elinden bırakmayan bir yapıya sahip. Anlaşılan ünlü oyuncu ilişkiler söz konusu olunca da aynı çehreye bürünüyor.

Ayrılık acısını üzerinden atamayan ve terk edilen taraf olmayı kabullenemeyen 63 yaşındaki Tom Cruise’un, arkadaşına 37 yaşındaki Kübalı güzelin kariyerini yükseltmek için onu kullandığını söylediği duyuldu.

Öte yandan Ana de Armas da sürekli olarak etrafına Tom Cruise’un “kontrol manyağı eğilimlerine bir an daha tahammül edemeyeceğinden” yakınıyor ve ilişkilerinin bitme sebebinin bu olduğunu her fırsata söylüyor.

Ana de Armas’ın yakın çevresi bu ilişkiyi anlatırken "Tom sürekli olarak onu kontrol ediyor, imajından egzersizlerine ve kariyer seçimlerine kadar her şeyi nasıl idare etmesi gerektiğini söylüyordu. İlk başta gurur duysa da sonunda bunalıma girdiğini hissetti. Biraz mesafe istedi ve Tom bunu çok sert karşıladı. İşler oradan itibaren çığ gibi büyüdü." diyor…

Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile üç evlilik yapan ve aşktan yana hep şanssız ve kaybeden tarafta olan Tom Cruise’un bu ayrılığı atlatamadığı ve çok üzgün olduğunu söyleyen dostları olayı usta oyuncunun açısından "Çok büyük umutları vardı ve şimdi bir şekilde sevilemez olduğu korkusuyla yüzleşmek zorunda. Kullanılmış hissettiğini ve Ana'nın ona ihtiyacı kalmadığı anda aniden çok ateşliyken buz gibi olduğunu söylüyor” diyerek anlatıyor.

