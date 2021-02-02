Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları ve konusu...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

SENİ ÇOK BELEDİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Herkesin merakla beklediği Star’ın yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’, dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan’da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, ilk bölüm sahnelerini Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?