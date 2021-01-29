Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında kimler var? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu
Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları ile merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Seni Çok Bekledim’de en son İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Özcan Deniz Kadir karakterine, Sen Anlat Karadeniz kadrosunda bulunan İrem Helvacıoğlu ise Ayliz’e hayat verecek. İşte Seni Çok Bekledim oyuncuları ve karakterleri
Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Özcan Deniz’e yeni dizisinde İrem Helvacıoğlu eşlik edecek. Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür gibi isimler bulunuyor. Dizide Kadir ve Ayliz arasında yaşananlar anlatılacak. İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunun tamamı
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCULARI
Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler bulunuyor.
Kadir – Özcan Deniz
Ayliz- İrem Helvacıoğlu
Erol – İlhan Şen
Cemal -Mustafa Uğurlu
Mihre - Lila Gürmen
Selahattin - Caner Şahin
Zahide - Türkü Turan
İsmet - Durul Bazan
Hidayet - Yıldız Kültür
Rıza - Ali İpin
Osman Efe - Şehsuvar Aktaş
Songül - Selen Domaç
Sibel - Nihan Büyükağaç
Zaza - Hakan Ummak
Şebnem - Sibel Şişman
Serkan - Gürkan Güzeyhuz
Nezahat - Damla Makar
Umut- Ömer Gökay Şanlıer
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