Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında kimler var? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncu kadrosu

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Özcan Deniz’e yeni dizisinde İrem Helvacıoğlu eşlik edecek. Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür gibi isimler bulunuyor. Dizide Kadir ve Ayliz arasında yaşananlar anlatılacak. İşte Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunun tamamı

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCULARI

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler bulunuyor.

Kadir – Özcan Deniz

Ayliz- İrem Helvacıoğlu

Erol – İlhan Şen

Cemal -Mustafa Uğurlu

Mihre - Lila Gürmen

Selahattin - Caner Şahin

Zahide - Türkü Turan

İsmet - Durul Bazan

Hidayet - Yıldız Kültür

Rıza - Ali İpin

Osman Efe - Şehsuvar Aktaş

Songül - Selen Domaç

Sibel - Nihan Büyükağaç

Zaza - Hakan Ummak

Şebnem - Sibel Şişman

Serkan - Gürkan Güzeyhuz

Nezahat - Damla Makar

Umut- Ömer Gökay Şanlıer