Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi çekildiği yerlerle gündemde

Seni Çok Bekledim dizisi yayın hayatına geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile başladı. Cuma akşamları yayınlanan dizisinin ilk bölümünün çekimleri Katar'da yapıldı. Yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlendiği Skala Yapım ve DNZ Film imzalı ‘Seni Çok Bekledim' dizisinde Ayliz ve Kadir arasında yaşanan aşk hikayesi ele alınıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’da bir süre çekimler yapıldı.

İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Doha sahneleri; Ulusal Katar Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Çarşı, Şazeli Pearl Area, Souq Waqif, Marsa Katara ve çöllerde çekildi.

OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.