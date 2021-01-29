Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? İşte Seni Çok Bekledim dizisi çekim yerleri

Seni Çok Bekledim çekim yerleri yoğun ilgi görüyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin ilk bölüm çekimlerinin bir kısmı Erzincan’da gerçekleştirildi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimlerinin bir kısmı da Katar da yapıldı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’da bir süre çekimler yapıldı.

İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Doha sahneleri; Ulusal Katar Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Çarşı, Şazeli Pearl Area, Souq Waqif, Marsa Katara ve çöllerde çekildi.