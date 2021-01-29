Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? İşte Seni Çok Bekledim dizisi çekim yerleri
Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile cuma akşamları izleyici karşısına çıkacak. Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. İşte oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerleri hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim çekim yerleri yoğun ilgi görüyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin ilk bölüm çekimlerinin bir kısmı Erzincan’da gerçekleştirildi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimlerinin bir kısmı da Katar da yapıldı.
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’da bir süre çekimler yapıldı.
İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Doha sahneleri; Ulusal Katar Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Çarşı, Şazeli Pearl Area, Souq Waqif, Marsa Katara ve çöllerde çekildi.
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