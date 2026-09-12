×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Seni bırakmayacağım Serhat Abi'

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 13:21

Kanal D'nin bu akşam ikinci sezonunu açacak sevilen dizisi Güller ve Günahlar’dan ön izleme paylaşıldı. Serhat ve Kader arasında yaşananlar ve küçük kızın, “Seni bırakmayacağım, Serhat Abi” sözü yürekleri titretti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

YÜREKLERE DOKUNAN BULUŞMA

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar, ikinci sezonunda geçmişe dair sır perdelerini birer birer aralıyor. Dizinin en çok merak edilen hikâyelerinden biri olan Serhat ve Kader arasındaki bağ, yeni dönemde daha da derinleşiyor. Serhat'ın küçük kızı korumak için attığı adım, ikili arasında izleyenleri duygulandıran özel bir ana dönüşüyor.

Seni bırakmayacağım Serhat Abi

“İSTEMİYORUM SENİ, GİT BURADAN”

Yayınlanan ön izlemede, ormanda karşı karşıya gelen Kader ile Serhat arasında geçen diyalog yüreklere dokundu. Serhat'ın, “Ee, yapıştın. İstemiyorum seni, git buradan” sözleri şaşkınlık yaratırken, Kader'in “Ama sen beni kurtarmaya gelmiştin. Seni bırakmayacağım” diyerek Serhat'a sıkı sıkı sarılması, izleyicilerin umutlarını yeşertti.

Haberin Devamı

Seni bırakmayacağım Serhat Abi

“UMURUMDA BİLE DEĞİLSİN”

Duygusal gerilimin giderek yükseldiği ön izlemede Serhat'ın, “Ben söyledim o adamlara, gidin alın götürün Kader'i diye. Sen benim umurumda bile değilsin” sözleri kafalarda soru işaretleri yarattı. Ancak Kader'in, “Serhat Abi, ben sana inanmadım” yanıtı, ikili arasındaki güçlü bağın hâlâ kopmadığını gözler önüne serdi.

Seni bırakmayacağım Serhat Abi

BU AKŞAM KANAL D'DE

NGM imzalı Güller ve Günahlar, ikinci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Seni bırakmayacağım Serhat Abi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

BAKMADAN GEÇME!