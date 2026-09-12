'Seni bırakmayacağım Serhat Abi'

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YÜREKLERE DOKUNAN BULUŞMA

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar, ikinci sezonunda geçmişe dair sır perdelerini birer birer aralıyor. Dizinin en çok merak edilen hikâyelerinden biri olan Serhat ve Kader arasındaki bağ, yeni dönemde daha da derinleşiyor. Serhat'ın küçük kızı korumak için attığı adım, ikili arasında izleyenleri duygulandıran özel bir ana dönüşüyor.

“İSTEMİYORUM SENİ, GİT BURADAN”

Yayınlanan ön izlemede, ormanda karşı karşıya gelen Kader ile Serhat arasında geçen diyalog yüreklere dokundu. Serhat'ın, “Ee, yapıştın. İstemiyorum seni, git buradan” sözleri şaşkınlık yaratırken, Kader'in “Ama sen beni kurtarmaya gelmiştin. Seni bırakmayacağım” diyerek Serhat'a sıkı sıkı sarılması, izleyicilerin umutlarını yeşertti.

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“UMURUMDA BİLE DEĞİLSİN”

Duygusal gerilimin giderek yükseldiği ön izlemede Serhat'ın, “Ben söyledim o adamlara, gidin alın götürün Kader'i diye. Sen benim umurumda bile değilsin” sözleri kafalarda soru işaretleri yarattı. Ancak Kader'in, “Serhat Abi, ben sana inanmadım” yanıtı, ikili arasındaki güçlü bağın hâlâ kopmadığını gözler önüne serdi.

BU AKŞAM KANAL D'DE

NGM imzalı Güller ve Günahlar, ikinci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.