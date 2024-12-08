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Şener Şen’le oynadım üstüne para kazandım

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#Şener Şen#İbrahim Büyükak#İbrahim Büyükak
Şener Şen’le oynadım üstüne para kazandım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 10:55

Usta oyuncu Şener Şen, İbrahim Büyükak ile marka yüzü olduğu Zeren Group’un yeni yıl partisine katıldı.

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Karaköy’deki bir mekânda yapılan partide Oğuzhan Koç ile Berkay sahne aldı. İkili, şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

Etkinlikte dans grubu Diamond Art da performans sergiledi. Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, misafirlerle tek tek ilgilendi.

Şener Şen’le oynadım üstüne para kazandım

Gecede Şener Şen’le sahneye çıkan İbrahim Büyükak, “Sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl diliyorum. Zeren Group’a teşekkür ederim sayelerinde Şener Şen ile aynı reklam filminde rol alıp üzerine para kazandım. Parayı tam gününde veriyorlar harikalar” diyerek espri yaptı.

 

 

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#Şener Şen#İbrahim Büyükak#İbrahim Büyükak

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