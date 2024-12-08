Şener Şen’le oynadım üstüne para kazandım

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Karaköy’deki bir mekânda yapılan partide Oğuzhan Koç ile Berkay sahne aldı. İkili, şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

Etkinlikte dans grubu Diamond Art da performans sergiledi. Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, misafirlerle tek tek ilgilendi.

Gecede Şener Şen’le sahneye çıkan İbrahim Büyükak, “Sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl diliyorum. Zeren Group’a teşekkür ederim sayelerinde Şener Şen ile aynı reklam filminde rol alıp üzerine para kazandım. Parayı tam gününde veriyorlar harikalar” diyerek espri yaptı.