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‘Senden Önce’nin kadrosuna İrem Helvacıoğlu dahil oldu

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#Senden Önce#İrem Helvacıoğlu#Kanal D
‘Senden Önce’nin kadrosuna İrem Helvacıoğlu dahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 08:42

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Senden Önce”nin oyuncu kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen’in ardından İrem Helvacıoğlu dahil oldu. Oyuncu kış sezonunda izleyiciyle buluşacak dizide Sahra’ya hayat verecek.

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Kanal D’ni kış sezonunda ekrana getireceği “Senden Önce” adlı dizinin oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. “Till Death” dizisinden D Media tarafından uyarlanan dizide İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen başrolleri paylaşacak. Cast çalışmaları büyük titizlikle yürütülen dizinin bir diğer yıldızı da açıklandı.

‘Senden Önce’nin kadrosuna İrem Helvacıoğlu dahil oldu

Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizide Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol’a ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu eşlik edecek. Ünlü oyuncu, Sahra olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hikâyesi ünlü iş insanı Hakan Dağıstan (İbrahim Çelikkol) ile eşi Merve’nin (Melis Sezen) problemli evliliğiyle
başlayacak.

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Yine Kanal D’de

“Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen yeni sezonda yine Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncu, “Till Death” dizisinden uyarlanan “Senden Önce”nin kadrosuna dahil oldu.

‘Senden Önce’nin kadrosuna İrem Helvacıoğlu dahil oldu

Sezen yeni dizi projesinde İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşacak. Kanal D’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Melis Sezen’in fotoğrafının altına “Yine, yeniden Melis Sezen” mesajı yazıldı.

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#Senden Önce#İrem Helvacıoğlu#Kanal D

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