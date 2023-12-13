‘Senden Önce’nin kadrosuna İrem Helvacıoğlu dahil oldu

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Kanal D’ni kış sezonunda ekrana getireceği “Senden Önce” adlı dizinin oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. “Till Death” dizisinden D Media tarafından uyarlanan dizide İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen başrolleri paylaşacak. Cast çalışmaları büyük titizlikle yürütülen dizinin bir diğer yıldızı da açıklandı.



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Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizide Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol’a ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu eşlik edecek. Ünlü oyuncu, Sahra olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin hikâyesi ünlü iş insanı Hakan Dağıstan (İbrahim Çelikkol) ile eşi Merve’nin (Melis Sezen) problemli evliliğiylebaşlayacak.

Yine Kanal D’de

“Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen yeni sezonda yine Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncu, “Till Death” dizisinden uyarlanan “Senden Önce”nin kadrosuna dahil oldu.

Sezen yeni dizi projesinde İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşacak. Kanal D’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Melis Sezen’in fotoğrafının altına “Yine, yeniden Melis Sezen” mesajı yazıldı.