Senden nefret etmek istemiyorum Eşref!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 12:15

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Nisan'ın Eşref'e söylediği, "Senden nefret etmek istemiyorum" sözü ile Eşref'in, "Hep mi kar yağacak be, bir kere de bahar gelsin be, bir kere ya" isyanı damga vurdu.

Faruk'un, fonda çalan Çağla & Doğu Swag iş birliğindeki "Seni Düşündüm" şarkısı eşliğinde söylediği, "Bahar gelse de bizim çiçeğimiz açmaz" çıkışı yüreklere dokundu.

"İLHAM VERİCİ BİR KADINSIN"

Eşref Rüya'nın yayınlanır yayınlanmaz gündem olan tanıtımında Nisan'ın, "Bana sarıldığın, beni öptüğün güne lanet olsun ya. Ben seni tam unutuyordum, hapisteydin ne güzel. Kalsaydın keşke orada, çürüseydin hapislerde" sözü sadece Eşref'in değil, izleyenlerin de içini acıttı.

Finalde Eşref'in, "Gerçekten ilham verici bir kadınsın" lafı ise merak uyandırdı. Eşref Rüya fanları, "Eşref bu kez Nisan'ın hangi sözünü hayata geçirdi?" sorusunun yanıtının peşine düştü.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.

 

