Senden İyi Yok’a bu hafta, Yavuz Seçkin konuk oluyor...

Programda ilk olarak Avatar Atakan’ı Yavuz Seçkin ile birlikte bir ‘’tekerleme okuma mücadelesi’’ bekliyor. Tekerleme okumada Yavuz Seçkin karşısında zor anlar yaşayan Avatar Atakan daha sonra Yavuz Seçkin ile birlikte sert geçen bir dövüş mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Üçüncü sürpriz final oyununun ise merakla beklendiği ‘’Senden İyi Yok’’ 24 Ocak Pazar günü saat 14.00’te teve2’de...