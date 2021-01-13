Sena Özdemir kimdir? Survivor’dan elenen ilk isim oldu

Annesi Bulgaristan göçmeni, babası ise Balıkesirli olan Sena Özdemir, 1991 yılında dünyaya geldi. 10 yaşından beri atletizm dalında aktif olan Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini sürdüren bir yandan da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.



Survivor 2021’de ilk haftadan yarışmaya veda eden isim belli oldu. Sena Özdemir, SMS sıralamasında geride kalınca elendi ve adaya veda etti. Sena Özdemir veda konuşmasında şunları söyledi:



Bana oy atan, destek olan herkese teşekkür ederim. Daha sonra sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Demek bundan sonrası benim için hayırlı değilmiş. Üzüldüm ama asla isyan etmem. Sena'nın elenmesiyle birlikte takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.