"Sen yakışıklıymışsın Atakan" Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya aldığı en ilginç yorumu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 16:30

Sadece pazartesi akşamlarının değil sezonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'in başarısında pay sahibi olan isimlerden Atakan Özkaya, nam-ı diğer Kaya, hayranlarından aldığı en ilginç yorumu açıkladı.

 Sokakta ve sanal medyada çok fazla geri dönüş aldığını belirten başarılı oyuncu, gelen en ilginç tepkinin, "Sen yakışıklıymışsın" olduğunu söyledi. Katıldığı programda sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Özkaya'nın, "Bu yorumu çok alıyorum. Beni daha şey zannediyorlar. Çirkin gözüküyorum galiba" sözü sanal medyada yankı buldu. Hayranları yaptıkları paylaşımlarda oyuncuya iltifatlar yağdırdı.

"MARDİN VE MARDİNLİLER İLHAM VERİYOR"
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, diziye ev sahipliği yapan Mardin'e olan tutkusunu da anlattı. O topraklarda olmanın, Mezopotamya'yı hissetmenin kendisine çok iyi geldiğini belirten oyuncu, bölge insanına olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti: Karakterime çalışırken, oradaki insanları gözlemlemeye çalışıyorum. Oradaki yaşamları gözlemliyorum. Oranın insanı sadece aşık oluyor ve öyle büyük aşık oluyorlar ki. Bu da size ilham veriyor.
AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.

 

