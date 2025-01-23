Aşkından yerinde duramıyor... Gözünün içine baka baka aldatmıştı... Şimdi eski karısıyla savaş başlıyor!

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Taraflar bazen de basın aracılığıyla birbirlerine meydan okurlar. Zaten bu yüzden bazı boşanmalar senelerce sürer.

Hatta Brad Pitt ve Angelina Jolie sürecinde olduğu gibi, boşanma davası evlilikten bile uzun sürebilir.

Belki de gösteri dünyası yakın bir zamanda bu türden bir boşanma davasına tanıklık edecek...

Ne de olsa 27 yıllık bir evliliğe pürüzsüz bir şekilde nokta koymak o kadar kolay değil. Hele işin içine başka ayrıntılar da karışmışsa.

27 YILLIK EVLİLİĞİ SAKİNCE BİTİRMEK O KADAR KOLAY DEĞİL

Milyonlarca kişinin gözlerini dikip merakla neler olacağını beklediği bu boşanma davasının kahramanları ünlü oyuncu Hugh Jackman ile yollarını ayırdığı karısı Deborra Lee Furness.

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Artık herkesin bildiği gibi çift, 27 yıllık, iki çocuklu evliliklerini bitireceklerini önceki yıl açıkladı.

Sonradan bunun nedeni de ortaya çıktı.

Buna göre Jackman, The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşıyordu. Önceleri bu durumu gizledi ikisi de ama sonuç olarak el ele kamera karşısına çıkıp gerçeği gözler önüne serdiler.

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YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI İKİSİ DE RAHATLADI

Görünüşe göre ikisi de aylar boyunca sakladıkları bu aşkın artık ortaya serilmesinden sonra rahat bir nefes aldı.

Çünkü ikisi de onların açısından bakıldığında bu güne kolay gelmedi. Hem Hugh Jackman hem de Sutton Foster, bu yeni aşk uğruna evliliklerini bitirdi.

Jackman karısı Deborra Lee Fudness'tan boşandı, Sutton Foster da ikinci kocası Ted Hughes'dan. Tabii ki bu süreç hiç de kolay olmadı ikisi açısından.

Ama köprülerin altından çok sular aktı ve Jackmnan ile Foster artık aşklarını doya doya saklanmadan yaşıyor.

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AŞKINDAN YERİNDE DURAMIYOR

Hatta Jackman öylesine keyiflendi ki neşesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir dans videosuyla gözler önüne serdi.

Orada da ünlü oyuncunun ağız dolusu güldüğü ve her anın keyfini çıkardığı dikkatlerden kaçmadı. Tabii ki onun bu durumunda kalbinin yeni aşkın heyecanıyla dolu olmasının da katkısı var.

Ama Hugh Jackman ve eski karısı Deborra Lee Furness cephesinden gelen iddialara bakılırsa henüz son gülen Hugh Jackman değil. Hatta o kişinin kim olacağı da şu anda pek net olarak belli değil.

Çünkü aslında onu görünüşe göre çok da kolay geçmeyecek bir boşanma süreci bekliyor.

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ORTADA BÜYÜK BİR SERVET VAR

Söylentilere göre eski çift Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'ın önünde gerilimli ve karmaşık bir boşanma süreci var büyük olasılıkla.

Zaten her ikisi de henüz dava açmış değil.

Bunun en önemli nedeni de Jackman ile Furness arasında bir evlilik anlaşması olmaması.

Üstelik Jackman evlilikleri sırasında mesleki başarılarıyla 200 milyon dolar gibi bir servetin sahibi oldu. Para bu kadar büyük olunca boşanma sırasında işler de kolay olmayacak.

Çünkü söylenenlere göre Deborra Lee Furness da bu uzun evlilikten doğan haklarından vazgeçmekten yana değil.

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KOLAYCA BİTSİN İSTİYORLAR AMA...

Yine iddialara göre hem Jackman hem de Furness, boşanma sürecini olabildiğince kolay ve rahat bir şekilde halletmek istiyor.

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Ama sadece para değil aynı zamanda eski çiftin ABD ve Avustralya'daki değerli mülkleri de işin içinde.

Bu yüzden bunların paylaşımı da öyle kolayca olacak türden değil. Üstelik iki çocuklarının velayeti ve onlara ödenmesi gereken nafaka da söz konusu.

Bakalım bir zamanlar gittikleri her yere aşkı da götüren ünlü çift nasıl bir boşanma davası yaşayacak...



Örneğine Angelina Jolie ve Brad Pitt ya da daha da kötüsü Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanmalarında rastlanan olaylı bir süreç mi olacak ya da Sofia Vergara ve Joe Manganiello gibi daha sakin bir boşanma mı...



Bunu da zaman gösterecek elbette.