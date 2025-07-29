'Sen misin beni oğluna layık görmeyen!' İstenmeyen gelin kaynanasına inat durmadan doğuruyor... İki erkeğin üstüne ilk kız geliyor!

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Ama böyle bir durumda söz konusu kişi ne kadar ünlü olursa olsun bazen gönül verdiği kişinin ailesi tarafından çok da hoş karşılanmaz...

Tıpkı ünlü model Karlie Kloss'a olduğu gibi!

İKİ ERKEĞİN ÜSTÜNE BİR KIZ BEBEĞİ OLACAK

Dünyanın en ünlü ve en çok kazanan modellerinden biri 32 yaşındaki Karlie Kloss, 2018 yılından bu yana Joshua Kushner ile evli.

Bu arada yeri gelmişken Kushner'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı, yani kızı Ivanka'nın kocası Jared'in kardeşi olduğunu da hatırlatalım.

Karlie Kloss ile Joshua Kushner'in evlenmelerinden bu yana iki tane erkek çocuğu oldu... Büyük oğulları Levi dört, küçük oıulları Elijah ise iki yaşında... Karlie ile Joshua'nın yakında bir bebekleri daha dünyaya gelecek.

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Ünlü model Karlie Kloss da yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla üçüncü bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Kloss paylaşımına "En sevdiğim oğullarımla birlikte kız bebek için geri sayım" mesajını yazarak bu kez bir kızı olacağını da duyurdu.





Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın iki erkek evladın ardından bir kız bebekleri dünyaya gelecek.

2018'DE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER... AMA KOLAY OLMADI

Karlie Kloss ile Joshua Kushner, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Fakat ondan önce özellikle de Kloss, 'küçük bir badire' atlattı.

Kloss ile Kushner, bugün iki çocuklarıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ama onların bu günlere gelmesi de çok kolay olmadı.

Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption.

The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

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Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı.

Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi.

SOKAKTA TARTIŞIRKEN BİLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı.

Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen 2018'deki evlilik töreninden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı.

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İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu.

Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu.

Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.