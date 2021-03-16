Sen Kimsin nerede çekildi? Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu

Sen Kimsin izleyicileri filmin oyuncularını ve konusu merak ediyorlar. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu Sen Kimsin oyuncuları arasında Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder gibi isimler bulunuyor. Filmde Dedektif Tekin ve emekli trafik polisi İsmail’in başından geçen olaylar anlatılıyor.

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde Tolga Çevik yer alırken oyuncu kadrosunda ise Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder gibi isimler yer alıyor.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu ‘Sen Kimsin?’ filmi, Dedektif Tekin ve emekli trafik polisi İsmail’in başından geçen olayları anlatıyor. Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak...

SEN KİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde yapıldı.

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